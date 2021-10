Capital sur faut-il consommer local sur M6

Capital sur faut-il consommer local ce 4 octobre sur M6 > Nouvelle semaine, et nouvelle apparition de l’émission Capital de M6. Souvent très intéressante, le numéro de Capital de ce soir est inédit, et se penche sur la qualité et les prix, tout en se demandant s’il faut absolument consommer local.

Pour ce dimanche soir de Capital, ce sont plusieurs petites enquêtes qui nous sont proposées et l’on rentre directement dans le vif du sujet avec le premier sujet, Du champs à l’assiette. En France, de nouveaux points de vente se multiplient un peu partout, et propose un principe très simple, supprimer les intermédiaires entre le producteur et le consommateur.

Prenons ensuite la direction des cantines, que cachent-elles dans leurs cuisines ?

En effet, chaque jour, les cantines tentent de satisfaire l’appétit des six millions d’écoliers. Pour tenter de faire baisser les coûts sans baisser la qualité, les cantines se tournent vers l’approvisionnement local.

Capital sur faut-il consommer local ce 4 octobre sur M6

Après la première partie de soirée, Capital poursuit ses nombreuses recherches sur la consommation locale, et les caméras de l’émission se tournent désormais vers les différents labels régionaux.

Sachez qu’il vous est possible de voir Capital sur faut-il consommer local ce dimanche 4 octobre 2015, à partir de 20 heures 55 sur M6.

Les labels sont-ils un gage de qualité ? Les marques collectives régionales font de plus en plus de bénéfices, et prônent toutes les mêmes valeurs, défendre l’emploi de la région et offrir un gage d’authenticité et de qualité des produits.

Enfin, Capital se penche sur les œufs Bio. En moyenne chaque année, les Français ne mangent pas moins de 216 œufs. Depuis quelque temps, ce sont les œufs bio qui remportent tous les suffrages des consommateurs. Bien qu’ils coûtent deux fois plus cher, la consommation d’œufs bio augmente de 8 % par an ; de plus, 60 % de ces derniers sont achetés en supermarchés.

Partager : Twitter

Facebook