Francis Cabrel un chanteur très discret à revoir sur France 3

Francis Cabrel un chanteur très discret ce 21 septembre sur France 3 > Pour débuter sereinement cette semaine, quoi de mieux qu’un reportage sur France 3 ? Ce soir, l’émission se penche sur Francis Cabrel, et sa grande notoriété.

En France, il est l’un des artistes les plus populaires, et cela, depuis plus de 35 ans maintenant. Par ailleurs, chacun de ses disques apparaît comme un évènement à ne manquer sous aucun prétexte.

Dans l’industrie musicale, Francis Cabrel et son accent sont devenus des incontournables du paysage, des choses indissociables de la culture Française et musicale.

Pourtant, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on ne connaît pas forcément ce chanteur qui se fait plus que discret et qui ne se livre qu’à travers les paroles de ses chansons et de ses textes.

C’est pour cela que, ce soir, France 3 lui consacre un documentaire réalisé avec la complicité de ses proches et de son équipe pour raconter ; en chansons, la carrière magique de l’enfant d’Astaffort, commune du Lot-et-Garonne.

Sachez que vous pouvez voir Francis Cabrel un chanteur très discret ce lundi 21 septembre 2015, et ce, dès 20 heures 50 sur France 3.

C’est à l’aide d’images d’archives et de témoignages d’artistes comme Alain Souchon, Sandrine Kiberlain, Zazie ou encore Dick Rivers, que France 3 lève, peu à peu, le voile sur ce chanteur aux textes engagés et poétiques.

Francis Cabrel a marqué l’histoire musical du pays, avec des titres inoubliables comme Je l’aime à mourir, L’encre de tes yeux, Encore et encore, Je t’aimais je t’aime et je t’aimerais, ou Comme une femme, plus récemment.

