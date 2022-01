Quand les femmes nous font rire à voir et revoir sur France 3 et Internet

Quand les femmes nous font rire sur France 3 ce 18 septembre > Pour débuter sereinement son week-end, quoi de mieux que de passer une soirée placée sous le signe de l’humour ? France 3 nous offre alors des moments incroyables, avec ces femmes qui nous font rire.

Cette soirée sur France 3 se veut déjà inattendue et glamour, tout comme les humoristes auxquels cette émission rend hommage.

Aux commandes du divertissement Quand les femmes nous font rire, l’on retrouve Yves Lecoq et Chantal Ladesou, qui vont mettre en avant les nombreuses personnalités féminines qui parviennent à faire rire toutes les générations.

Le programme de l’émission se veut charger et c’est toutes les humoristes francophones d’aujourd’hui, mais d’hier également, qui seront mises en avant.

Quand les femmes nous font rire sur France 3 ce 18 septembre

L’on débute avec Muriel Robin ; qui connaît un retour sur les planches fracassant, aux côtés de François Berléand, mais aussi Anne Roumanoff, Jacqueline Maillan, Mado la Niçoise, Sylvie Joly, Marianne James, Les Vamps, Michèle Laroque, Élisabeth Buffet, Sandrine Alexi, Anne-Marie Carrière, Mimie Mathy, Charlotte de Turckheim, Claudia Tagbo, Audrey Lamy, Michèle Bernier

Vous pouvez voir Quand les femmes nous font rire dès 20 heures 50 à la télévision sur France 3, ce vendredi 18 septembre 2015.

Si ces humoristes au féminin auront permis de grands moments de fous rire, la suite de l’émission se veut tout aussi réjouissante, avec des duos de stars devenus cultes aujourd’hui.

Ainsi, ce sont des extraits de sketchs et des émissions cultes qui ont été choisies pour mettre, une nouvelle fois à l’antenne, les duos composés de Sophie Daumier et Guy Bedos, Annie Cordy et Charles Aznavour, Virginie Lemoine et Laurent Gerra, Robert Castel et Lucette Sahuquet, Michèle Laroque et Pierre Palmade, Josiane Balasko et Dominique Lavanant, ou encore Annie Cordy et Enrico Macias.

Partager : Twitter

Facebook