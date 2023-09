Le grand concours des animateurs ce 12 septembre sur TF1 > Une fois n’est pas coutume, l’émission Le grand concours des animateurs se permet de se présenter une nouvelle fois sur nos écrans, pour une soirée enrichissante et placée sous le signe de l’humour.

Il n’est désormais plus nécessaire de présenter l’un des jeux phares de la chaîne TF1, Le grand concours des animateurs.

Comme à l’accoutumer, c’est Carole Rousseau qui réunit plusieurs célébrités qui ont fait les beaux jours de la radio et de la télévision, dans une nouvelle édition du grand concours des animateurs.

Ils sont d’ailleurs nombreux à avoir répondu présent ce soir, et l’on retrouve par exemple Catherine Laborde, Élodie Gossuin, Cyril Féraud, Thierry Beccaro, Isabelle Morini-Bosc, Alexia Laroche-Joubert, Jérôme Bonaldi, Alexandre Devoise, Estelle Denis, Alexandre Debanne, Marie-Ange Nardi, Julien Arnaud, ou encore Christophe Beaugrand.

Ces derniers rejoignent Laurent Mariotte, Olivier Minne, Elsa Fayer, Laurent Luyat, Sandrine Corman, Patrice Carmouze, Laury Thilleman et Sophie Favier dans un but précis ; tester, dans la bonne humeur, leur culture générale.

Il vous est possible de voir Le grand concours des animateurs ce samedi 12 septembre 2015, à partir de 20 heures 55 sur TF1.

L’objectif de la soirée est simple, remporter cette nouvelle édition et repartir avec le trophée en étant sacré meilleur animateur.

La soirée débute comme d’ordinaire, et c’est après trois manches et plus d’une centaine de questions que l’on connaîtra le nouveau vainqueur ; mais si le sérieux des réponses est de rigueur, il règne toutefois une ambiance bon enfant, qui fait plaisir de retrouver.

