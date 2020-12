Les séries TV que l’on aimerait voir en jeux-vidéo > Véritables emblèmes de la télévision, les séries TV prennent une grande place dans nos soirées, et certains éditeurs l’ont bien compris ; au fil des années, beaucoup de séries TV ont fait un tour sur nos consoles préférées.

Qu’ils soient aventuriers en quête de vengeance, tueurs de vampires, survivants dans un monde perdu, chasseurs d’étoiles ou simple policier, presque tous se sont gratifiés d’une nouvelle aventure sur les différentes consoles de jeux-vidéo.

Les séries TV à la meilleure audience auront été les choix premiers des développeurs, et c’est bien pour cela que l’on retrouvait, dans les années 2000, des jeux-vidéo Buffy contre les vampires. Alors qu’il n’est plus besoin désormais de présenter cette série où une adolescente ; la tueuse, lutte contre une armée de vampires et de démons en tous genre, les jeux-vidéo, eux, pouvaient bien passer inaperçus. Sortie sur Xbox, Playstation, GameCube et même GameBoy, la série aura connu pas moins de quatre adaptations, avec un flagrant penchant pour le Beat Them All. Qu’à cela ne tienne, la licence Buffy contre les vampires aura réussi à proposer une expérience assez fun aux joueurs, ce qui n’est pas forcément le cas de 24 heures chrono, le jeu-vidéo.

Alors que la série met en avant les péripéties de Jack Bauer, luttant contre les attaques terroristes aux États-Unis, et offre action et rebondissements, le jeu-vidéo, quant à lui, parvient rapidement à nous faire pester sur le héros pourtant très connu. Graphiquement dépassé, 24 heures chrono, le jeu-vidéo, se targue, en plus, de posséder une jouabilité à la limite de la crise de nerfs ; la caméra se veut bien trop folle, les phases de tir trop molle et les passages en voiture à la limite de l’agonie.

Mais si certains passages de séries TV en jeux-vidéo se sont fait dans la souffrance, il en existe pourtant plein étant capable de nous faire passer un ultime moment avec nos héros préférés ; même Friends a eu droit à son adaptation, bien que cette dernière ne soit finalement qu’un ensemble de question portant sur la série éponyme.

Dans un genre plus typé aventure, l’on retrouve Hercules et Xena. Ces deux séries auront marqués l’après-midi de nombreux fans et leurs sorties en jeux-vidéo auront permis de contrôler les héros adulés par tout un peuple. Alors que du côté de Hercules l’on retrouvait un jeu d’aventure qui parvient à faire ses preuves malgré quelques lacunes sur Nintendo 64, du côté de Xena, c’est un épisode PlayStation sur lequel nous pouvions nous amuser, en mettant de côté les phases de combats, beaucoup trop confuses pour être réellement appréciés.

Plus récemment, les adaptions de séries TV en jeux-vidéo se sont bien mieux déroulées. Que se soit Prison Break, The Walking Dead (le jeu-vidéo ou la série de Telltale Games), le brillant Simpson ou l’excellent South Park : The Stick of Truth, il reste des séries TV dont le potentiel n’est pas exploité, bien que ces dernières possèdent pourtant un charme certain.

Longtemps diffusée aux États-Unis, la série Supernatural met en avant deux frères désireux de venger la mort de leur mère par un démon aux yeux jaunes ; ils parcourent tout le territoire Américain pour aider les personnes en danger et affrontent de multiples créatures ; fantômes, démons, goules, lucifer, et même des anges. Si l’on ne peut que saluer le travail de la série TV, pourquoi ne voyons pas encore un jeu-vidéo Supernatural ? L’univers sombre et drôle à la fois peut être retranscrit fidèlement sur nos consoles actuelles, tout en permettant son lot d’actions ; dans des niveaux comme Walking Dead, ou en monde ouvert.

Il existe également une autre série TV qui mériterait son adaptation, Doctor Who. Bien que celle-ci se soit déjà vue adaptée, notamment sur Playstation 3, les aventures du Docteur ne sont plus à présenter et ce seigneur du temps voyageant à bord de son TARDIS mériterait une adaptation digne de son statut ; la plus longue série TV de science-fiction de tous les temps.

En vidéo, une émission spéciale adaptation de séries TV en jeux vidéo :

