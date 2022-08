Les tubes de l’été au top à regarder sur M6

Les tubes de l’été au top ce 19 août sur M6 > Pour cette soirée placée sous le signe du divertissement, M6 nous gratifie d’un moment unique à vivre ; l’histoire des plus beaux tubes de l’été, des années 1980 à nos jours.

Pour faire monter encore plus la température déjà très chaude de ces derniers jours, M6 invite le public et les téléspectateurs à danser sur les tubes qui auront marqué l’histoire des années 1980 à aujourd’hui.

Sur la scène du Palais des Sports à Paris, de nombreux artistes, Français et internationaux, ont répondu présents pour célébrer l’été en chantant leur plus grand succès et en reprenant les standards de l’été.

Parmi les personnalités et les chansons, l’on retrouve Gilbert Montagné («On va s’aimer»), Charles D. Lewis («Soca Dance»), Jimmy Somerville («You Make me Feel»), Raft («Yaka Dansé»), Lou Bega («Mambo n° 5»), Francky Vincent («Fruit de la passion»), l’ex-chanteuse du groupe Kaoma, Loalwa Braz («Lambada»), Bananarama («Cruel Summer»), Phil Barney («Un enfant de toi»), Kassav’ («Sye Bwa»), Boris («Soirée disco»), Christophe Willem («Double je»), ou encore Las Ketchup («The Ketchup Song – Aserejé»).

Si vous pensiez que la soirée s’arrêterait là, beaucoup d’autres chanteurs et chanteuses ont fait la surprise de se présenter une nouvelle fois devant le public.

Sachez que vous pouvez voir Les tubes de l’été au top ce mercredi 19 août 2015 sur M6, à partir de 20 heures 55.

C’est ainsi le cas de Coumba Gawlo («Pata Pata»), Pedro Castano («Macarena»), Viktor Lazlo («Canoë rose»), Tina Charles («I Love to Love»), Collectif Métissé («Yakalelo»), Natasha St-Pier («What a Feeling – Flashdance»), Carrapicho («Tic, Tic, Tac»), Mory Kanté («Yéké Yéké»), Les Avions («Nuit sauvage») et de Pau Brasil («Samba de Janeiro»).

Une fois la soirée de folie terminée, M6 nous propose une extension de son programme, en mettant en avant les coulisses de l’émission Les tubes de l’été au top ; de quoi égayer un milieu de semaine pour les personnes retournant au travail après des vacances bien méritées.