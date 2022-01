Les Carnets de voyage d’Envoyé Spécial à regarder en replay sur Internet et sur France 2

Les Carnets de voyage d’Envoyé Spécial ce 13 août sur France 2 > Pour cette nouvelle soirée d’Envoyé Spécial, France 2 nous propose un nouveau numéro de son émission phare d’actualité et met en avant ; dans sa rubrique Carnets de voyage, les carnets de voyage que l’on peut trouver.

La soirée Envoyé Spécial débute alors par les différents jeux de plage. En pleine saison, ces jeux sont indispensables pour occuper les enfants au bord de la mer et ils ressortent facilement de nos placards une fois l’été présent.

S’ils ne se trouvent plus dans nos rangements, les jeux de plage peuvent s’acheter sur un coup de tête, quelques minutes avant de rejoindre la plage ; des moules en forme d’étoile de mer, des seaux, des râteaux, tous les plus grands classiques sont présents.

Si l’on retrouve les jeux de plages les plus historiques de l’histoire, l’on peut également trouver des bouées multicolores ; fabriquées en grande majorité en Chine, mais aussi d’autres surprises.

Parmi les surprises de la plage, ce sont les châteaux gonflables qui reviennent de plus en plus souvent et qui sont fabriqués à la main, dans un atelier Normand ; il en sort 400 chaque année.

L’émission Les Carnets de voyage d’Envoyé Spécial est à voir ce jeudi 13 août 2015, à partir de 20 heures 55 sur France 2.

Après ce premier reportage sur les jeux de plage, les caméras d’Envoyé Spécial se tournent vers les « croqueurs de voyage ». Il existe, pour immortaliser nos vacances, de nombreux moyens, parfois très différents.

Tandis que certains utiliseront les smartphones pour capturer des vidéos, d’autres se tourneront vers les albums de familles et d’autres encore feront des véritables carnets de voyage. Qu’ils soient pensés professionnellement ou par passion, ils ont le même but, illustrer des rencontres fortes, des paysages ou des découvertes incroyables.

