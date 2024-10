Céline Dion brille toujours, un million de disques en France !

Il semblerait que les années n’ont pas changé le rapport entre Céline Dion et ses fans français. Ces derniers sont toujours aussi séduits par le talent de cette incroyable chanteuse. La Québécoise a réussi ces deux dernières à vendre un million de disques en France et ce grâce à trois albums qui ont charmé les Français. Des ventes qui lui permettent de ne plus se soucier de sa richesse et le plus amusant est que la star vend mieux ses disques que ses maisons!

Il y a deux ans, Céline Dion lancé son premier album français inédit « Sans attendre ». Et c’est grâce au tube Parler à mon père et une bonne publicité que la chanteuse avait pu vendre 750.000 copies de l’opus en France. A l’échelle mondiale, plus d’un million d’exemplaires! Une année après, c’est Loved me back to life qui a rencontré un grand succès avec 215.000 exemplaires vendus !

En somme, ce sont 965.000 exemplaires qui ont été vendus. Céline a pu dépasser le million grâce au disque live Une seule fois, sorti au mois de mai dernier.