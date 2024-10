Emilie Nef Naf partage la joie d’être encore une fois maman

Emilie Nef Naf ne peut pas rêver mieux! La gagnante de Secret Story 3 a tout pour être heureuse, un compagnon, une petite fille et un deuxième enfant en route. Elle a fait partager son bonheur à ses fans via une photo exposant son baby bump.

Il y a quelques mois, en juin précisément, Emilie Nef Naf et son compagnon Jérémy Ménez faisaient part d’une très belle nouvelle sur le compte Twitter de la jeune maman. Le couple offrirait une petite soeur ou un petit frère à leur fille. La gagnante de Secret Story 3 n’avait pas caché sa joie et celle du footballeur d’agrandir encore plus la famille.

Et voilà que quelques mois après, Emilie Nef Naf offre à aux internautes l’occasion de partager son bonheur en postant une photo d’elle devant un miroir affichant son très beau baby bump, histoire de garder sa grossesse d’actualité. Les fans sont ravis pour elle et la félicitent sans cesse. Récemment installée à Milan, la belle brune semble être comblée. En effet, Emilie Nef Naf a dû déménager à Milan en août dernier afin d’être avec son compagnon Jérémy Ménez qui évolue cette saison à l’AC Milan après avoir été au PSG.