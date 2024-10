La fin pour Chris Martin et Jennifer Lawrence, le manque de temps en cause

Il semblerait que l’ex femme de Chris Martin avait raison! la relation entre le chanteur et la belle Jennifer Lawrence n’a pas tenu le coup face à la pression de leurs emplois du temps .

Chris Martin et Jennifer Lawrence formaient un couple depuis quatre mois exactement après la rupture de l’actrice avec son compagnon Nicholas Hoult et quelques mois après l’annonce de sa séparation de Chris avec Gwyneth Paltrow. Il faut dire que le chanteur et l’actrice de 24 ans étaient très discrets sur cette idylle mais on apprenait d’après des sources proches que tout se passait pour le mieux.

D’ailleurs, le chanteur de 37 ans voulait que Jen rencontre ses enfants et lui avait déjà rencontré sa mère. C’était du sérieux pour résumer, enfin, c’est ce qu’on croyait! Seulement, il semblerait que leurs emplois du temps surchargés ont eu raison de leur histoire. Une source proche du couple a confié à Us Weekly que Jennifer a mis un terme à sa relation avec le chanteur et que c’est le manque de temps libre qui est l’origine de cette rupture. Une autre source a précisé que l’actrice et le chanteur s’apprécient énormément mais que la complexité de la situation a eu raison de leur idylle.