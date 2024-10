Un petit Justin Timberlake ou une petite Jessica Biel ?

Jessica Biel et Justin Timberlake seraient bientôt parents ! En effet, selon certaines rumeurs et des photos récentes circulant sur la toile, l’actrice serait enceinte.

Les rumeurs ne font que se déchaîner sur le couple Justin Timberlake et Jessica Biel mais les nouvelles en date contredisent les anciennes. En effet, cela fait quelques mois qu’on entend des bruits qui courent concernant la séparation du couple. Il faut dire que le manque d’apparitions public malgré ces rumeurs ont mis de l’huile sur le feu.

Mais rassurez-vous il n’en est rien! Il y a quelques semaines, le chanteur a posté la photo de son couple en vacances et l’a accompagné d’un commentaire témoignant de son amour à sa belle. Et voilà qu’aujourd’hui, on suspecte l’actrice d’être enceinte. Des photos récentes nous laissent penser que c’est le cas.

Jessica Biel n’a jamais caché son envie de devenir maman et cela fait deux ans qu’elle souhaite tomber enceinte plus précisément depuis son mariage avec Justin Timberlake en 2012. Il se pourrait donc qu’elle le soit à en jugé par le pull large qu’elle porte sur les photos et l’échappe qui a pour objectif de cacher son petit ventre. Il faut dire que c’est le moment où jamais d’avoir un premier enfant surtout que le futur papa fait une pause dans sa carrière.

J’aime ça : J’aime chargement…