Mila Kunis et Ashton Kutcher: un deuxième enfant en route, pourquoi pas ?!

Ashton Kutcher et Mila Kunis sont aux anges! Ils adorent tellement être parents que l’acteur envisage d’avoir déjà un deuxième enfant.

La petite Wyatt a changé la vie de Mila Junis et d’Ashton Kutcher! Les jeunes parents ne ratent aucune occasion de contempler leur petite merveille. Ashton aime particulièrement jouer au super papa et il est gaga de sa fille, il l’est tellement qu’il envisage d’avoir un deuxième enfant avec sa fiancée.

Une source proche des parents a confié à E ! News que le papa parle à la maison du deuxième enfant. Une envie que ne partage vraiment pas Mila Kunis qui lui demande, toujours d’après cette source, de ralentir la cadence. Pour l’instant, Mila et Ashton, laisse le sujet du bébé 2 à demain et évoquent Halloween et leur volonté de la déguiser pour cette occasion. Les stars sont surexcitées de passer Halloween à trois!

Parallèlement, l’actrice est préoccupée par sa prise de poids. En effet, Mila veut retrouver sa taille de guêpe mais elle ne stresse pas pour autant. La fiancée d’Ashton a très bien accepté son corps pendant la grossesse et l’accepte même après cette grossesse contrairement à d’autres stars dans cette situation.