Un jour J secret pour Jennifer Aniston et Justin Theroux

Cela fait si longtemps qu’on attend le mariage de Jennifer Aniston et de Justin Theroux. Voilà que le couple a décidé de se dire oui pour la vie lors d’un jour qu’il garde encore secret.

Plus de deux ans après l’annonce de leurs fiançailles, Jennifer Aniston et Justin Theroux ont enfin décidé de se marier. On y croyait plus franchement !

Après Brad Pitt, Jennifer a retrouvé l’amour dans les bras d’un autre acteur, Justin Theroux avec qui elle s’était fiancée un peu plus d’un an de relation. Le couple a beaucoup fait parler de lui pendant la période de fiançailles et surtout à chaque fois où ils retardaient la date de leur mariage. Des rumeurs sur la séparation du couple ne cessaient d’apparaître et de disparaître.

Mais aujourd’hui, tout cela est du passé puisque les deux stars ont décidé de franchir le pas en fixant la date du plus beau jour de leur vie. Selon OK ! Magazine, la date de la cérémonie a été choisie et une source proche des deux célébrités a précisé que ce jour n’a pas été révélé par les futurs mariés qui veulent faire une surprise à tout le monde, un peu comme le mariage d’Angelina Jolie et Brad Pitt!

