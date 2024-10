Kim Kardashian et Kanye West: oeil pour oeil, dent pour dent

Kanye West n’est pas prêt d’oublier les 34 de Kim Kardashian! En effet, si l’on en croît l’édition britannique de Closer, son épouse a invité son ex à son anniversaire qu’elle a fêté à Las Vegas…

En ce moment tout ne va pas pour le mieux entre les parents de North West. A cause de la jalousie, Kanye West et Kim Kardashian passent par une crise conjugale assez bénigne. Tout à commencer quand le rappeur a accepté de reprendre contact avec son ex Amber Rose. Effectivement, libre après sa rupture avec Wiz Khalifa, Amber Rose avait directement tenté de contacter Kanye West. Une situation qui déplaît fortement à Kim Kardashian qui a décidé d’en faire autant avec son ex.

Pour faire comprendre à son mari que le contact avec son ex est inacceptable, elle aurait elle aussi repris contacte avec son ex Ray Jqui s’était excusé de lui avoir fait un « mauvais coup ». Kim, ayant vraisemblablement pardonné à son ex, a décidé de le revoir et de revoir sa soeur qui était auparavant sa meilleure amie. Ainsi, elle les a invité à son anniversaire. Une invitation qui a rendu Kanye, rouge de colère!