Vous ne verrez plus Kristen Stewart à l’écran

Kristen Stewart est actrice depuis pas mal d’années maintenant, une période assez longue pour être dans 33 films. Un nombre qui lui permet à présent de souffler un peu. La star de Twilight compte prendre une pause qu’elle a bien méritée faut le dire.

A 24 ans, Kristen Stewart a assez d’argent pour prendre une mini-retraite si elle le désire. Chose qui ne serait pas impossible puisque l’ex de Robert Pattinson songe à faire autre chose que le cinéma. En effet, elle excelle déjà à dans cet art mais voudrait en tester un nouveau comme elle l’a confié à USA Today.

L’actrice veut explorer un nouvel art car sa connaissance et son talent à ce niveau ne sont pas suffisants. Elle avoue se sentir intimidée et insuffisante face aux autres disciplines artistiques. Des sentiments qui la poussent à avoir envie d’autres domaines que le cinéma. Kristen compte s’acheter un espace de travail dans le centre de Los Angeles, il sera son atelier comme elle le précise à USA Today. Avec la petite fortune qu’elle a, elle peut faire comme bon lui semble! En attendant, vous pourrez retrouver l’actrice en 2015, à l’affiche de trois films American Ultra, Still Alice et Equals de Drake Doremus.