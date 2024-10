Ce dimanche, tous à vos montres !!

N’oubliez pas!! Ce dimanche, 26 octobre, nous passons à l’heure d’hiver, nous reculerons donc notre montre d’une heure. Tous à vos montres!

Ce changement d’heure en France date de 1976 et existe dans 70 pays. Il a été décidé suite au choc pétrolier et donc la volonté d’économiser de l’énergie. Ainsi, chaque année, lors du dernier dimanche du mois de mars on passe à l’heure d’été en avançant nos montres d’une heure et lors du dernier dimanche d’octobre, on les recule d’une heure pour passer à l’heure d’hiver.

Ce changement engendre malheureusement des effets indésirables affectant essentiellement les plus jeunes et les plus âgés. Le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver entraîne des effets désagréables sur le sommeil, l’humeur et même l’appétit. Néanmoins, le passage à l’heure d’hiver ce week-end est mieux supporté que le changement de mars.

Voici quelques conseils pour supporter ce nouveau changement : Préparez-vous à l’avance à cette transition en avançant votre montre dès samedi. Il est également recommandé de vous coucher plus tard chaque jour de 10 minutes et enfin évitez de faire la grasse matinée ce dimanche. Levez-vous à la même heure pour débuter le changement en douceur.

