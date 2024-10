Leonardo DiCaprio: sa maman poule veut lui trouver une femme

Leonardo DiCaprio et sa maman, Irmelin, partage une relation exceptionnelle qui s’avère un vrai problème pour la vie amoureuse de son ce célèbre acteur. N’arrivant pas à se caser, la mère de Leonardo DiCaprio veut à présent que son fils trouve la bonne femme et qu’il fonde une famille.

Il semble que le cordon ombilical n’a pas été coupé entre Leonardo et sa maman. Celui-ci ne s’en passe jamais même pendant les vacances avec ses petites amies. D’ailleurs, aucune ne reste avec lui à cause de la présence continue de sa mère à ses côtés. Pourtant, cette dernière ne rêve que d’une chose, c’est que son fils chéri trouve une femme et lui fasse des petits- enfants.

Un désespoir puisque l’acteur vient récemment de rompre avec le mannequin Toni Garrn. L’ancienne secrétaire juridique espérait vraiment que son Leo passe la bague au doigt de Gisele Bündchen, ils semblaient faits l’un pour l’autre mais comme d’habitude Leo gâche tout.