Kylie Jenner n’a dieu que pour Tyga

Côté discrétion Kylie Jenner est comme ses soeurs! Kylie s’est affiché avec le rappeur Tyga à Paris. Une apparition qui ravivent les rumeurs.

Toute la famille Kardashian – Jenner est connue pour ne pas être discrète et surtout quand il s’agit de la vie privée. Kylie Jenner est tout à fait comme ses soeurs, à 17 ans elle affiche les moindres détails de sa vie privée. Une joie pour ceux qui s’y intéressent et ceux qui aimeraient avoir davantage d’informations croustillantes sur son histoire avec le rappeur Tyga.

Selon les rumeurs, la petite de la famille serait en couple avec Tyga, un rappeur américain âgé de 24 ans. Des rumeurs douteuses puisque le jeune homme est déjà papa d’un enfant âgé de deux ans , King Cairo et semble entretenir une bonne relation avec la mère de l’enfant. De plus, une source proche du rappeur avait informé le site américain Hollywoodlife que la relation entre Kylie et Tyga n’est que professionnelle.

Pourtant, Kylie et Tyga se sont affichés plusieurs fois ensemble et semblent très proches. Dernièrement, ils sont apparus à l’aéroport de Bordeaux, puis hier à Paris. Amis ou en couple, personne ne le sait jusqu’à maintenant !

