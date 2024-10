Une nouvelle catastrophe dans la famille Jenner – Kardashian

Bruce Jenner avec la meilleure amie de Kris Jenner?! Cela sent le roussi! La maman de Kylie et Kendall serait totalement sous le choc.

Une catastrophe voilà comment résumer ce qui se passe dans la famille Jenner – Kardashian en particulier pour Kris qui vient de découvrir que son ex mari est avec sa meilleure amie, Ronda Kamihira, qui est aussi son ancienne assistante. Une découverte qui choque considérablement Kris Jenner selon RadarOnline. La femme est tellement triste de découvrir que sa meilleure amie depuis 20 ans est en couple avec le père de ses enfants. La maman de Kylie et Kendall est dégoûtée, les enfants de son ancienne assistante ont grandi avec les siens!

Kris Jenner tombe vraiment de haut, elle qui a encore du mal à accepter sa séparation avec Bruce. Elle pensait que c’était vraiment jusqu’à ce que la mort les sépare et cela n’est pas ce qui arrive. Tout allait déjà mal pour elle et maintenant, elle découvre que son ex mari se console dans les bras de sa meilleure amie! De plus, elle est en froid avec sa fille, Kylie, ce qui n’ arrange pas les choses.