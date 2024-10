Jennifer Lawrence: Chris Martin s’invite chez sa famille

Il semble que l’ex de Chris Martin ne peut plus rien faire pour ralentir les liens qui se tissent rapidement avec Jennifer Lawrence. Alors que le chanteur voulait présenter ses enfants à Jennifer, c’est elle qui va le présenter à sa mère.

La relation entre Chris Martin et Jennifer Lawrence semble devenir de plus en plus forte. Le couple semble vouloir entamer l’étape suivante en faisant les présentations des familles. On entendait parler de la volonté du chanteur de présenter ses enfants à sa nouvelle petite amie mais leur mère n’a pas été d’accords en justifiant cela par le doute qu’elle porte au sérieux de cette relation.

Maintenant, c’est au tour de l’actrice de tenter sa chance en présentant sa mère à celui qui a fait battre son coeur. De plus, Jennifer compte passer les fêtes de Noël avec le leader de Coldplay.Ces informations proviennent de Carolyn Koch, la grand-mère de l’actrice qui s’est confié au Sun on Sunday. Elle a précisé que la mère de la star a pris l’avion jusqu’à Los Angeles pour rencontrer Chris et qu’elle va devoir ajouter une chaise pour Chris pour le dîner de Noël.Voilà des nouvelles qui confirment que la relation entre Chris Martin et Jennifer Lawrence est bien sérieuse!