Un nouveau type d’addiction voit le jour: l’addiction aux Google Glass

Voici un premier cas dans une nouvelle catégorie d’addiction! Il s’agit d’un homme âgé de 31 qui est accro aux Google Glass. Il l’est tellement qu’il les enlevait que pour dormir.

Le site de l’hebdomadaire Newsweek dévoile une information qui pourrait pénaliser encore plus les Google Glass. Il s’agit de l’état d’un homme qui travaille dans la marine américaine et qui est actuellement soigné pour une addiction aux Google Glass. En disant addiction, c’est à dire le port des Google Glass pas moins de 18 heures par jour et en ne les ôtant que pour dormir. C’est tout de même grave d’en arriver là!

Les médecins ont découvert ce nouveau genre d’addiction lors d’un programme de désintoxication destiné aux troupes. L’objectif de ce programme est de demander aux patients de rompre le contact avec l’addiction ( alcool, drogue, cigarette…) durant 35 jours. Comme aucun objet électronique( tablettes, smartphones et autres appareils électroniques) n’est autorisé pendant le programme, un homme a attiré l’attention des médecins en levant involontairement sa main droite vers sa tempe et en la tapotait,comme pour activer les Google Glass. Le Dr Andrew Doan, qui a mené l’analyse au sein du département Santé mentale de la Marine américaine a expliqué que c’est un réflexe qui est engendré par le manque de ses lunettes. Le malade, qui était auparavant alcoolique, estime que l’addiction aux Google Glass est pire que l’addiction à l’alcool.

