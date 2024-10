Gwyneth Paltrow cherche de nouveau l’âme soeur

L’histoire avec Chris Martin est belle et bien terminée! Gwyneth Paltrow veut repartir de zéro et est décidée à tomber amoureuse. On doit cette information croustillante à l’édition britannique de Grazia.

Gwyneth Paltrow semble avoir oublié le passé et sa grande histoire d’amour avec le père de ses enfants Chris Martin. La rupture date de quelques mois après un mariage qui a duré dix ans. A présent, l’actrice reprend une nouvelle vie qui la préoccupe beaucoup ce qui l’a poussé à consulter Jill Willard, une médium. C’est elle-même qui a fait part de cette information sur son blog en précisant qu’elle a consulté cette femme pour savoir ce que lui réserve l’avenir.

Jill Willard a confié à l’édition britannique de Grazia que l’avenir réserve de très beaux moments à l’ex de Chris Martin. La médium précise que Gwyneth va renouer avec l’amour et va se remarier comme elle le désire au plus profond d’elle. Il faut dire que l’actrice d’Iron Man n’a pas perdu du temps et s’est consolé dans les bras du producteur de la série Glee,Brad Falchuk.Pour quelqu’un qui a du mal à accepter que son ex refasse sérieusement sa vie avec une autre, Gwyneth ne se gêne pas d’y penser!!

