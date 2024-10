Justin Timberlake et Jessica Biel sont toujours mari et femme

Cela fait des mois qu’on évoque la séparation de Jessica Biel et de Justin Timberlake. Les rumeurs concernant les infidélités du chanteur vont bon train. Une situation que n’a plus accepté le principal concerné. Afin de mettre un terme à tout cela, Justin a publié une photo résumant sa vie actuelle.

Le mariage de Justin Timberlake et Jessica Biel souffre en ce moment et depuis quelque temps déjà de certaines rumeurs. Elles sont nées suite aux apparitions de plus en plus rare du couple et de leur discrétion excessive. En effet, le couple s’est de moins en moins affiché sur le tapis rouge ensemble ni d’ailleurs pour toutes occasions, chacun est dans son univers à lui. Tout le monde a pensé que c’était la fin entre Jessica et Justin après deux ans de mariage.

Mais voilà que Justin nous sort le grand jeu en publiant une photo récente de son couple accompagnée d’un commentaire des plus romantiques. Nous supposons que le chanteur a eu marre des rumeurs d’infidélités et de séparation. Enfin, nous voyons le chanteur et acteur avec sa femme admirer un paysage. A côté de la photo, un petit commentaire disant Si tu ne t’arrêtes pas et ne prends pas le temps de regarder autour de toi, tu pourrais rater quelque chose ». Vous l’avez compris, le couple est toujours aussi amoureux donc pas de divorce dans les parages!

J’aime ça : J’aime chargement…