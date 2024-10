La tournée prochaine de Johnny Hallyday est déjà un succès

Johnny Hallyday est soutenu par ses fans qui ont hâte de le revoir sur scène et en pleine forme. Pendant que le rockeur tourne son clip à New York, ses fans s’arrachent les billets de sa nouvelle tournée Rester Vivant. La billetterie a été ouverte le vendredi 10 octobre et d’après le Figaro, il n’aura fallu que 48 h pour vendre pas moins de 80 000 billets !!

Les fans sont impatients!!! La vitesse d’achat des billets de sa tournée qui débutera en juillet 2015 témoigne de cette impatience.Ainsi, plusieurs festivals cet été et une tournée des Zénith, qui passera par la Belgique et la Suisse, sont programmés. Sur Facebook, Johnny a fait savoir qu’il n’y avait aucun projet au Stade de France en 2015 en précisant que sa tournée lui permettra d’être proche de tous les gens dans plein de villes de province !. Il a avoué que beaucoup de festivals lui tiennent à cœur, comme les Francofolies. Pourquoi ce festival, parce que le rockeur est encore bouleversé par le décès de mon ami Foulquier.

Son nouvel album Rester Vivant sera dans les bacs à partir du 17 novembre. Réalisé par Don Was, collaborateur des Rolling Stones, cet album est le fruit de la collaboration de Johnny Hallyday avec Yodelice, Miossec et Jeanne Cherhal.