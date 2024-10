Ebola: un numéro vert a été mis à votre disposition

Le virus Ebola est l’inquiétude de tous en ce moment. Le numéro 0800 13 00 00 a été mis à votre disposition pour répondre à toutes les questions concernant ce virus.

Vu l’ampleur des dégâts engendrés par le virus Ebola, les Français sont inquiets. Cette inquiétude est d’autant plus grande chaque fois qu’un nouveau cas est annoncé. Se posant des questions sur la contamination, un nuage de panique commence à se former. Les annonces des cas probables de contagion s’amplifient de jour en jour.

Résultat, le ministère de la Santé a décidé de mettre à la disposition des Français un numéro vert afin d’avoir les réponses à toutes les questions que se posent les Français. Le 0800 13 00 00 a également pour objectif de rassurer les Français.

La ministre a annoncé que le contrôle dans les aéroports serait plus renforcé dans les jours à venir au départ comme à l’arrivée. La ministre a également déconseillé les voyages vers les pays touchés. Elle a également annoncé que les cas probables de maladie ne seront plus communiqués afin d’éviter l’effet de panique. Mais si un cas présente des résultats positifs, la ministre souligne que « la communication serait faite « au niveau central », et pas au niveau des agences régionales de santé (ARS) ».

