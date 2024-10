Une nouvelle blonde dans la vie du Prince Harry

Le prince Harry ne peut rester célibataire bien longtemps et même si c’est le cas, il se trouve très vite de la bonne compagnie. Encore une fois, le penchant du jeune frère du prince William pour les blondes a été prouvé!

Il faut l’admettre, le prince Harry est l’un des célibataires les plus convoités de la planète. Il n’a besoin que d’un petit sourire pour les avoir toutes à ses pieds. De plus, il est prince!! Un statut qui lui procure beaucoup de profits surtout lorsqu’il est célibataire. Et c’est justement le cas.

Depuis qu’il n’est plus avec la belle Cressida Bonas, le prince Harry fait un peu n’importe de quoi. Il enchaîne les flirts sans se soucier de son statut. Tout le monde pensait que Cressida et le jeune prince allaient reformer un couple étant donné qu’ils se sont montrés ensemble le mois dernier. Ils ont regardé un film ensemble.

Malheureusement, il n’en est rien puisque le prince a été pris la main dans le sac embrassant une jeune femme dans un bar après un dîner entre amis.Cette jeune femme mystérieuse faisait partie de ce groupe d’ami. Elle est inconnue certes mais blonde!! Voilà qui confirme une nouvelle fois le penchant du prince pour les blondes. Une chose est sûre, c’est que le frère du prince William ne compte toujours pas se caser à 30 ans.

