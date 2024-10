La romance entre Robert Pattinson et FKA Twigs dure depuis deux mois

On avait quelques doutes sur la relation entre Robert Pattinson et la chanteuse FKA Twigs mais suite au témoignage d’un ami de l’acteur les doutes se sont dissipés. L’ex de Kristen Stewart est bien en couple avec la jeune Anglaise de 26 ans.

Voulant être connue pour sa musique et non pour ses relations, FKA Twigs, de son vrai nom Tahliah Barnett, n’a jamais voulu évoquer sa vie amoureuse qu’elle veut garder privée. On ne peut pas dire que ce soit le même cas du côté de Robert Pattinson, même si l’acteur est resté discret, un ami s’est confié sur le sujet.

Mauvaise nouvelle pour les fans de l’acteur, il n’est plus un coeur à prendre depuis déjà deux mois! Si l’on en croît les confidences de cet ami informateur, la relation entre le jeune homme de 28 ans et l’Anglaise de 26 ans est construite sur des bases solides contrairement à sa précédente relation avec Kristen Stewart.

Se confiant à Radar Online, cet ami précise que Robert Pattinson est très heureux avec celle qui partage actuellement sa vie. Voilà donc Robert et FKA Twigs sont bien ensemble et l’ont déjà montré en se promenant main dans la main le long d’une plage californienne.

J’aime ça : J’aime chargement…