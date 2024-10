Wyatt Isabelle Kutcher, l’objet de la réconciliation d’Ashton et son ex-femme

Qui aurait cru que Demi Moore et Ashton Kutcher allaient se réconcilier ! Mais qui a dit qu’ils étaient fâchés déjà?! Il semble que les problèmes entre les nouveaux parents et l’ex-femme du jeune papa ont disparu!

Demi Moore et Ashton Kutcher ont été mariés pendant plusieurs années, de 2005 à 2013 précisément. Leur séparation s’est très mal passée, Demi Moore criait haut et fort ses infidélités et faisait traîner le divorce en demandant plus d’argent jugeant que la célébrité du jeune homme provenait de sa notoriété. En somme, les deux acteurs ne s’étaient pas quittés sur de bons termes.

Enfin c’est ce qu’on croyait mais il n’en est rien puisque Ashton Kutcher et sa fiancée ont invité son ex-femme à la fête de sa fille née il y a quelques jours. Demi Moore a accepté avec plaisir et a répondu présente avec deux de ses filles à savoir Rumer et Tallulah. Si l’on en croît le témoignage d’une source présente sur les lieux, Demi Moore aurait félicité Mila Kunis et Ashton Kutcher et aurait même pris le bébé dans ses bras. Wyatt Isabelle Kutcher, qui est née le 30 septembre 2014, a donc été un bon prétexte pour que son papa et son ex-femme fassent la paix.