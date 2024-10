Ebola: Lla raison de la contamination de l’aide-soignante

C’était le 6 octobre qu’on avait appris la contamination d’une Espagnole par le virus Ebola. La question qui se posait jusqu’ici était : Comment l’aide-soignante a été contaminée? Aujourd’hui nous obtenons la réponse!

Il y a quelques jours un cas d’Ebola s’est manifesté en Espagne, il s’agit d’une aide-soignante qui avait eu uniquement deux contacts avec un homme qui était rentrée de sa mission au Libéria malade. Teresa Romero avait eu un contact avec la victime une fois alors qu’elle était en vie et elle est entrée dans sa chambre après sa mort.

On ne comprenait pas comment cette aide-soignante à l’Hôpital Carlos III de Madrid, avait pu être contaminée par le virus Ebola. Voilà qu’on apprend par un médecin du même hôpital, German Ramirez, que c’est via les gants que la transmission du virus a eu lieu. Le médecin a précisé que les gants avaient touché son visage et que Tereza lui avait dit cela à plusieurs reprises.

Ayant pu être contacté, Teresa Romero a avoué n’avoir pas eu les résultats de son test et que les médecins n’ont pas voulu les lui révéler. L’aide-soignante a compris qu’elle était contaminée et a donc téléphoné au journal El Pais pour signaler son cas.

J’aime ça : J’aime chargement…