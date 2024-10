Jennifer Garner: un petit ventre sans plus

Jennifer Garner enceinte?!! Quelle rumeur! La femme de Ben Affleck ne cache pas son grand sourire mais elle n’est en aucun cas enceinte.

Jennifer Garner et Ben Afflek ont déjà trois enfants et ne comptent pas en avoir un quatrième. Donc, les rumeurs de grossesse qui circulent depuis plusieurs semaines n’ont aucun fondement. D’ailleurs, la star a profité de l’émission de The Ellen DeGeneres Show pour dissiper le malentendu et mettre définitivement un terme aux bruits qui courent.

Jennifer Garner a affiché un grand et large sourire en évoquant cette rumeur de grossesse mais a précisé qu’elle n’était pas enceinte malgré le fait de recevoir sans cesse des félicitations. L’épouse de Ben Affleck ne semble pas gêner par la situation. L’actrice a également souligné qu’elle aime le petit ventre qu’elle a et qu’il ne la dérange en aucun cas.