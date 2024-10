Sans preuve de sa contamination, le chien de l’aide-soignante espagnole atteinte par le virus Ebola a été euthanasié

Le chien de l’aide-soignante espagnole atteinte par le virus Ebola, a été euthanasié hier. Les autorités ont décidé de le tuer sans avoir la preuve de sa contamination par le virus. Des manifestations en éclaté dans la capitale espagnole.

Madrid et la population espagnole sont sous le choc! Hier les autorités ont décidé de tuer le chien de l’aide-soignante atteinte par le virus Ebola. Les autorités justifient ce choix par le fait que les chiens peuvent être contaminés et peuvent transmettre le virus à l’homme.

Une justification qui n’a pas convaincu bon nombre de personnes qui n’ont pas tardé à manifester leur mécontentement. Une pétition signée par pas moins de 374 000 personnes demandant la mise en quarantaine de l’animal et non sa mort. En effet, rien ne prouve qu’Excalibur, le chien en question, est porteur du virus. Des défenseurs de la cause ont tenté d’empêcher la capture de l’animal mais en vains!

Un fourgon vétérinaire l’avait emmmené du domicile de l’infirmière malade et les protestataires n’ont rien pu faire à cause de la voiture de police qui est arrivée sur les lieux. D’ailleurs, c’était violent car un homme a été blessé, d’après les services d’urgence de la communauté de Madrid, il a subi un traumatisme crânien.

La communauté de Madrid a tenu à préciser que l’animal a été endormi avant son euthanasie.

