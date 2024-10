Les couches, les biberons, Mila Kunis sait naturellement y faire

Mila Kunis a le don pour nous surprendre! Récemment devenue maman, l’actrice est loin d’être dépassée par les événements. La fiancée d’Ashton Kutcher sait y faire avec sa petite Wyatt.

Devenir mère est une étape importante de la vie d’une femme, une étape très difficile pour certaines surtout lors du premier accouchement. La plupart des femmes ne savent pas exactement quoi faire avec cette nouvelle chose qui entre subitement dans leur vie et chamboule tout. Mais, Mila Kunis ne peut pas en dire autant! Si l’on en croît une source proche de la jeune femme, Mila sait parfaitement et naturellement s’occuper de sa première fille prénommée Wyatt et née la semaine dernière.

Cette source confie au magazine People que Mila n’a aucune difficulté à s’occuper de ce nouveau-né et se sent très à l’aise dans son nouveau rôle de mère. D’après toujours cette source Mila est née pour être mère et semble être la meilleure mère au monde. Il faut dire que l’actrice s’est bien préparée pour la venue de ce bébé et elle est prête à tout pour profiter de sa fille, ce bébé tant désiré depuis longtemps. Mila serait même prête à faire une pause dans sa carrière pour élever sa fille. Ashton et elle sont pour l’instant aux anges et ne pensent à rien.