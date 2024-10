Un bébé pour Blake Lively et Ryan Reynolds

Après le mariage, un bébé!! Blake Lively, l’épouse de Ryan Reynolds, a annoncé sur son site officiel être enceinte! Félicitaions!

Mariée depuis deux ans à l’acteur Ryan Reynolds, Blake Lively est aujourd’hui enceinte! En effet, à 27 ans, la comédienne attend son premier enfant. Une très bonne nouvelle qu’elle a annoncé elle-même sur son site officiel Preserve.

L’annonce a été plutôt indirecte puisque la jeune femme de 27 ans a d’abord publié des photos de femmes enceintes et a glissé l’information dans un article consacré à l’importance de la famille. Et pour bien le confirmer, elle a publié un cliché d’elle pris par son frère Eric.

Blake Lively et Ryan Reynolds sont en couple depuis le tournage du film Green Lantern en 2011. En 2012, ils se mariaient dans la plus grande intimité. Les deux tourtereaux se sont par la suite installés à New York et sont très discrets sur leur vie privée. Blake Lively est aux anges! La comédienne n’a jamais caché sa volonté d’être mère et avoir des enfants de son mari. Elle estime que Ryan serait un très bon père. Le couple espère fonder une grande famille et ce bébé n’est que le commencement.