Le virus Ebola pourrait débarquer en France d’ici la fin octobre

Si l’on en croît des scientifiques américains, la France pourrait être bientôt touchée par le virus Ebola. En effet, l’épidémie d’Ebola a 75% de chances d’arriver en France d’ici fin du mois d’octobre.

Selon une récente analyse américaine, le virus Ebola pourrait débarquer en France dans les trois prochaines semaines. Les scientifiques de la Norteastern University of Boston estiment dans leur analyse qu’il y a un pourcentage assez élevé de l’ordre de 75% pour que l’épidémie en question arrive sur le sol Français avant la fin du mois plus précisément avant le 24 octobre.

La France n’est pas le seul pays qui devrait s’inquiéter vu que l’étude précise que le Royaume-Uni et la Belgique sont concernés également par l’arrivée de l’Ebola. L’analyse souligne cependant, un pourcentage plus faible de 50 et 40% respectivement.

Pour mettre au point cette estimation précise, les scientifiques ont croisé les statistiques du trafic aérien mondial et la vitesse de propagation du virus. Et comme la France a de nombreuses liaisons aériennes avec les pays touchés par l’épidémie, elle risque d’être touchée à son tour et bien plus que les autres pays européens.

Jusqu’à présent, une seule française a été contaminée au Libéria, il s’agit d’une infirmière en mission humanitaire pour Médecins sans frontières. Elle a été rapatriée le 19 septembre en France et sa guérison a été annoncée samedi par le ministère de la Santé.

