Jennifer Lawrence et Chris Martin: c’est l’amour fou !

La relation entre Jennifer Lawrence et Chris Martin est de plus en plus sérieuse. Inséparables, ils seraient tous les deux sur un petit nuage.

Discrets depuis le début de leur relation, Chris Martin et Jennifer Lawrence n’arrivent plus à cacher leurs sentiments. Jennifer est totalement séduite par le leader du groupe ColdPlay et ses talents. La preuve, l’actrice ne rate plus aucun de ses concerts.

En effet, ce vendredi, elle était au concert des Kings of Leon au Hollywood Bowl, un concert où Chris Martin et son groupe étaient. Le groupe Coldplay était l’invité surprise à ce concert. D’après une source qui s’est confiée à Just Jared, la belle blonde n’aurait pas cessé de prendre des photos de son petit ami alors qu’il était sur scène. Par la suite, Chris et Jennifer se seraient retrouvés pour un moment intime durant lequel l’actrice n’aurait pas cessé d’embrasser le chanteur. Si l’on en croît une source, ces deux-là avaient l’air d’un couple amoureux.

Il semble même que c’est l’amour fou puisque l’ex mari de Gwyneth Paltrow, qui est en réalité toujours son mari, envisagerait de présenter la nouvelle femme de sa vie à ses enfants Apple et Moses. Gwyneth Paltrow ne serait pas totalement d’accord avec cette idée car elle voudrait s’assurer que la nouvelle relation du père de ses enfants soit sérieuse.