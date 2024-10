L’état de la personne touchée par l’Ebola aux États-unis se dégrade

L’état de la première personne touchée par le virus Ebola aux Etats-Unis s’est dégradé. L’hôpital dans lequel il est à présent a fait savoir que sa situation est critique.

Thomas Eric Duncan est la première personne aux Etats-Unis qui a été touchée par le virus Ebola. Vendredi dernier, l’hôpital de Dallas, au Texas, avait avoué que l’état du patient était grave sans trop d’informations supplémentaires sur la question. Mais, il semble que son état s’est nettement dégradé en un jour. En effet, via un communiqué publié samedi 4 octobre, l’hôpital fait le bilan d’un état très grave.

Malgré ce détail affolant, Eric Duncan ne semble pas avoir transmis le virus car les personnes ayant été en contact direct avec le patient, ne présentaient aucun symptôme. C’est les autorités sanitaires américaines qui ont certifié cette information. Le Dr Tom Frieden, directeur des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), a souligné le fait qu’exactement neuf personnes, des membres de sa famille et du personnel soignant, ont été en contact avec Eric Duncan et aucun n’est malade. Mais le médecin n’est pas certain du contact avec les 46 autres personnes. Tous examinés, le Dr Tom Frieden affirme ne pas avoir détecté des symptômes chez cet échantillon et la surveillance persiste jusqu’à présent.

J’aime ça : J’aime chargement…