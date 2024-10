Ellen Pompeo, maman une deuxième fois grâce à une mère porteuse

Sienna May est le second enfant d’Ellen Pompeo. Eh oui, le second enfant!!! La star de la célèbre série Grey’s Anatomy nous a caché l’arrivée de son deuxième enfant qui est en réalité né d’une mère porteuse.

C’est vraiment une surprise! On s’attendait pas à une telle nouvelle, Ellen Pompeo maman pour la deuxième fois. En effet, la femme de Chris Ivery vient d’accueillir une petite fille. Mais à son âge, 44 ans , vous imaginez bien que c’est un peu difficile d’avoir un enfant donc le couple a eu recours à une mère porteuse.

Ellen Pompeo et son mari Chris Ivery ont accueilli une petite Sienna May. La comédienne n’a d’ailleurs pas tardé à poster sur Instagram une photo de la nouvelle venue dans la famille Ivery et de son papa tout en souhaitant la bienvenue à cet enfant qui les comble de bonheur. Un bonheur déjà savouré une première fois suite à l’arrivée de leur premier enfant, une petite fille du nom de Stella Luna âgée à présent de cinq ans.

A présent, on comprend mieux pourquoi la comédienne envisage de quitter le série Grey’s Anatomy et le rôle de Meredith Grey qu’elle incarne depuis 11 années. Ellen semble vouloir élargir sa famille et s’y consacrer davantage.