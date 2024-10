Site officiel des médicaments: 900 000 consultations en douze mois

Le site medicaments.gouv.fr nous prouve aujourd’hui sa popularité. En l’espace de douze mois, il affiche 900 000 consultations.

C’était en octobre dernier que le site www.medicaments.gouv.fr lancé par le ministre des Affaires sociales et de la santé Marisol Touraine voyait le jour. Ce site officiel présente des fiches détaillées pour tous les médicaments sur le marché. Autrement dit, c’est une base de données, la première d’ailleurs, sur les médicaments qui est publique et gratuite.

www.medicaments.gouv.fr englobe des fiches sur plus de 12 000 spécialités pharmaceutiques. Il a la particularité d’expliquer le passage d’un médicament de la phase de développement jusqu’à la phase de mise sur le marché ou dans certains cas l’autorisation temporaire d’utilisation. On peut dire que ce site rencontre un succès puisque ce sont 7 millions de pages de la base qui on été consultées par environ 900 000 internautes, un nombre très important dont la majorité est axée sur les fiches techniques des médicaments.

En effet, on cite parmi les fiches de médicaments les plus consultées durant cette période, le Doliprane 100 mg en poudre pour solution buvable ( 12 045 consultations en 12 mois), Doliprane 1000 mg en comprimé (11 027 consultations), Lamaline gélule ( 6 599 consultations), Préviscan 20 mg en comprimés quadrisécables (6 417 consultations) et le Kardegic 75 mg en poudre pour solution buvable (6 019 consultations).

Pour la consultation des articles, on retrouve des articles se rapportant à la vente de médicaments sur Internet, les médicaments génériques et la la suppression de la vignette pharmaceutique.

