Des jumeaux pour Zoe Saldana !

Des jumeaux, la nouvelle est tombée et a été confirmée! Zoe Saldana et son mari Marco Perego attendent des jumeaux. les futurs parents sont aux anges!

C’était en juillet qu’on apprenait que Zoe Saldana était enceinte et maintenant on apprend qu’elle attend des jumeaux. Ce n’est pas une simple rumeur puisque l’actrice l’a confirmé indirectement à E! Online en faisant référence à trois costumes pour Halloween. En effet, la future maman a précisé qu’elle aurait besoin de trois costumes.

Une grossesse qui comblait déjà cette femme qui désirait tant être mère. Voilà qu’elle aura deux enfants d’un coup, un bonheur immense qu’elle partage avec son mari Marco Perego. Rappelons que deux ans en arrière, Zoe Saldana avait confié vouloir trois enfants et même beaucoup plus car elle les aime et aime tout ce qu’il les entoure. Elle avait souligné le fait être toujours une enfant et qu’elle les comprend.