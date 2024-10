Mila Kunis a accouché, Ashton Kutcher est papa

Mila Kunis et Ashton Kutcher sont parents!! Le moment tant attendu par le couple est enfin arrivé! Les tourtereaux ont accueilli une petite fille.

Le couple doit être aux anges! D’après TMZ et Us Weekly, Mila Kunis aurait accouché mardi 30 septembre d’une petite fille. Un premier enfant pour Mila comme pour Ashton.

Si l’on en croît TMZ, l’actrice de 31 ans est arrivée mardi matin vers 6H au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles, une clinique privée où se font soigner plusieurs stars. La comédienne de Black Swan était accompagnée d’Ashton Kutcher. Toujours selon cette source, l’actrice a été transportée en salle de travail et aurait accouché dans la soirée.

Un proche du couple a confié à US Weekly que la jeune femme de 31 ans et son fiancé de 36 ans ont accueilli une petite fille en très bonne santé soulignant son immense bonheur. Seulement cette heureuse nouvelle n’a pas encore été confirmée par les représentants du couple.

On imagine à présent que Mila et Ashton vont dans quelques mois organiser leur mariage comme prévu. Rappelons que le couple avait fait le choix de se marier après l’arrivée du bébé. Voilà, il est là maintenant donc plus rien ne retient le couple qui s’est fiancé en février.