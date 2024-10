Katy Perry ne compte pas pour ses 30 ans qui lui coûteront 4 millions de dollars !

Katy Perry a décidé de voir grand pour son anniversaire! La chanteuse qui fêtera ses 30 ans va inviter soixante personnes en Egypte pour célébrer ses 30 ans le 25 octobre.

Même si Katy Perry est quelque peu angoissée du fait de prendre de l’âge, elle a décidé de fêter comme toujours cette année en plus. Comme on dit, quand on veut on peut ! Et Katy a largement les moyens pour réaliser ce qu’elle veut donc un anniversaire grandiose. Elle prévoit pour cette occasion une célébration pharaonique .

En effet, la belle brune a décidé d’entamer sa nouvelle décennie en organisant une fête grandiose en Eqypte. Elle projette d’inviter soixante personnes en Egypte dans un spot retiré. Un séjour sécurisé puisqu’elle compte recruter une équipe de sécurité formée par la Navy qui veillera 24 heures sur 24 sur la soixantaine d’invités. Un moyen qui est censé rassurer les invités inquiets en raison de la situation actuelle du pays.

Mais la jeune femme veut absolument réaliser son rêve et comme son compte en banque lui le lui permet, elle fera tout pour rendre cet anniversaire mémorable! D’ailleurs, cette envie lui coûte 4 millions de dollars.