Joyce Jonathan: en bons termes avec Thomas Hollande malgré la rupture

Thomas Hollande et Joyce Jonathan ne sont plus en couple mais reste tout de même en bons termes si l’on en croît les confidences de la chanteuse.

Très discrète sur sa vie, Joyce Jonathan s’est enfin exprimée pour la première fois sur sa relation ou plutôt sa rupture avec Thomas Hollande. La chanteuse a affirmé ne plus être en couple avec le fils de François Hollande et Ségolène Royal.

Participante à Danse avec les stars saison 5, la jeune femme a avoué être passée par une période difficile post-rupture. Une période où différents sentiments se mélangent et tout va mal. Une période bien derrière elle car la chanteuse a déjà fait son deuil. En effet, la rupture avec son compagnon ne date pas d’aujourd’hui.

Cela fait six mois que Thomas et Joyce ne sont plus ensemble ! Une séparation qui s’est faite en bons termes puisque la chanteuse a confié être toujours amie avec son ex-compagnon. Elle avoue être heureuse de l’avoir comme ami pour toutes les qualités qu’il possède.

En dépit de cette séparation, Joyce Jonathan reste tout de même romantique et croît toujours au grand amour. Espérons qu’elle le trouve et qu’il dure toujours.