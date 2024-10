Regarder Golf Open de France Femmes 2014 en direct TV et streaming résumé vidéo + classement > CLIQUEZ ICI, pour regarder le Golf et l’Open de France Femmes 2014 en direct à la TV, ou le streaming du résumé vidéo et le classement sur internet.

Déjà la dernière journée d’une bien belle compétition.

Et l’on vous recommande de regarder le Golf et l’Open de France Femmes 2014 en direct à la TV sur Golf +, ou de voir le streaming du résumé vidéo et le classement sur internet.

Les premières journées de l’Open de France Femmes 2014 de Golf auront réussi à tenir en haleine, surtout au niveau du classement, très disputé.

Alors que l’on attendait Azahara Munoz dès les premiers tours de cet Open de France Femmes 2014 de Golf, il n’en fut finalement rien, mais la première position était tout de même détenue par une Espagnole ; Maria Hernandez.

Le deuxième tour aura également été l’occasion de suivre la performance, incroyable, de la jeune Suisse de 16 ans, Albane Valenzula, qui, grâce à un excellent parcours, est remontée directement à la deuxième place du classement.

La première Française quant à elle, ne pointait qu’à la cinquième place, mais Isabelle Boineau ne lâche rien et tente de remonter.

Cette ultime journée de l’Open de France Femmes 2014 de Golf s’avère aussi savoureuse qu’indécise pour la victoire, gageons une excellente prestation d’une Française pour ravir le titre.

Vous pouvez regarder le Golf et l’Open de France Femmes 2014 en direct à la TV sur Golf +, dès 15 heures, ce dimanche 5 octobre 2014.

Vous pouvez aussi CLIQUER ICI, pour voir le streaming du résumé vidéo et le classement sur internet.

