Voir course Championnat Monde Superbike en Direct TV + Streaming Video Magny-Cours 2014

Poursuivons le week-end en France et penchons-nous sur l’une des plus belles courses de Superbike, ici, à Magny-Cours.

Et l’on vous conseille de voir la course du Championnat du Monde de Superbike en direct à la TV sur Eurosport, ou de regarder le streaming vidéo de Magny-Cours 2014 sur internet.

Le circuit de Magny-Cours, en France, doit permettre à un Français justement, de faire retentir la Marseillaise en s’imposant et en montant sur le podium aujourd’hui, ce qui pourrait, par la même occasion, permettre au second du général, le Français Sylvain Guintoli de combler son retard au général.

Pour cela, il peut se baser sur une très belle performance lors des essais, puisqu’il avait terminé troisième, à moins d’une demi-seconde de Davide Gugliano.

De son côté, le premier du général et champion en titre de Superbike, Tom Sykes, menait les différents temps avant de voir son chrono passer à la sixième place, une revanche à prévoir de son côté.

L’autre pilote a surveillé est Sylvain Barrier. Le Français, blessé durant quatre longs mois a effectué son retour à la compétition à Magny-Cours en Superbike et aura, pour sa reprise, décroché le seizième temps, à presque trois secondes du leader ; sa prestation reste bien plus qu’honorable.

En Superbike, rien n’est encore joué et cette course du Championnat du Monde à Magny-Cours réserve son lot de surprenantes surprises ; si 31 points séparaient le premier du second, ce n’est désormais plus le cas.

Vous pouvez regarder la course du Championnat du Monde de Superbike en direct à la TV sur Eurosport, dès 10 heures 15, ce dimanche 5 octobre.

Sinon, en CLIQUANT ICI, vous pouvez voir le streaming vidéo de Magny-Cours 2014 sur internet.

