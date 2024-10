Video WRC Rallye de France 2014 Direct TV + Streaming et Résumé sur Internet > ICI, vous pouvez regarder la vidéo du WRC Rallye de France 2014 en direct TV et voir le streaming et le résumé sur internet.

Ce dimanche 5 octobre marque la dernière journée d’un très beau Rallye WRC de France Alsace 2014.

Et l’on vous conseille de regarder la vidéo du WRC Rallye de France 2014 en direct TV sur Sport +, ou de voir le streaming et le résumé sur internet.

Fin d’un week-end d’un Rallye de France exemplaire, qui aura apporté son lot de surprises tout au long des journées de compétition.

Alors que l’on sait que les différents tracés du Rallye de France dans les montagnes et vignobles Alsaciens peuvent être traitres, des pilotes en auront fait l’amère expérience.

Au programme de la journée, deux spéciales tout à fait honorables et compliquées, puisque les pilotes doivent décrocher le meilleur temps dans la forêt de la Petite-Pierre ; si l’endroit est charmant et paisible, certains virages en épingles mettent les réflexes à rudes épreuves, surtout si l’on joue encore les premières positions du classement.

S’en suit le grand final du WRC Rallye de France 2014, également dans une forêt, mais dans celle de Saverne cette fois-ci.

La place n’est plus pour régler sa voiture, les passages goudronnés laissent place à des chemins de terre parfois en très mauvais état et seul le pilote le plus prompt à réagir parviendra à finir en tête des 19,36 kilomètres que composent cette ultime étape.

Vous pouvez regarder la vidéo du WRC Rallye de France 2014 en direct à la TV sur Sport +, dès 7 heures 25, ce dimanche 5 octobre 2014.

En CLIQUANT ICI, vous pourrez voir le streaming et le résumé sur internet.

