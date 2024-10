Voir le Rallye de France WRC en Streaming Video et course Alsace en direct live > C’est bien ICI, sur Tixup, que vous pouvez voir le Rallye de France WRC en streaming vidéo et la course en Alsace en direct live.

Place à l’un des plus beaux Rallye WRC, celui de France, en Alsace.

Et l’on vous conseille de voir le Rallye de France WRC en streaming vidéo sur Sport +, ou de regarder la course en Alsace en direct live sur internet.

L’Alsace, patrie du plus grand champion du monde de Rallye WRC ; Sébastien Loeb, accueille une nouvelle fois l’évènement le plus attendu en France, avec ce Rallye de France WRC.

Et si Sébastien Loeb ne fait plus partie du monde du Rallye, la ferveur de l’Alsace n’en est pas moins forte et les pilotes le savent.

LIENS SPONSORISES





Voir le Rallye de France WRC en Streaming Video et course Alsace en direct live

En offrant des tracés variés et compliqués par endroits, le Rallye de France WRC en Alsace fait la part belle aux routes de montagne et aux vignobles, de quoi profiter pleinement du paysage en attendant le passage des pilotes.

Pour la première journée du Rallye de France WRC en Alsace, les pilotes passent par les Vosges et par le Pays de Salm, là ou les premières difficultés ne se font pas attendre ; une fois la matinée passée, l’on retrouve le magnifique Col de la Charbonnière et ses virages en épingles capables de prendre au piège le meilleur des pilotes.

Pour la suite du Rallye de France WRC en Alsace, il faudra s’attaquer au Grand Honnack, à la Vallée de Munster, ou encore à Riquewihr, avant d’entamer un passage dans la forêt de Saverne et le mythique tracé à Strasbourg.

Vous pouvez voir le Rallye de France WRC en streaming vidéo sur Sport +, dès 8 heures 30, ce samedi 4 octobre 2014.

Sinon, il vous suffit de CLIQUER ICI, pour regarder la course en Alsace en direct live sur internet.

J’aime ça : J’aime chargement…