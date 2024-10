Voir essais F1 en Live Streaming et replay qualifs + course GP Japon 2014 > C’est bien ICI, pour voir les essais de F1 en live streaming et le replay des qualifs + de la course du GP du Japon 2014.

La F1 s’embarque dans un rythme inhabituel pour ce week-end au Japon.

Et l’on vous conseille de voir les essais de F1 en live streaming sur Canal + Sport, ou de voir le replay des qualifs et de la course du GP du Japon 2014 sur internet.

En effet, pour le GP du Japon, la F1 effectue ses premiers tours de circuit le jeudi ; cela permet de prendre les premiers repères sur un circuit très impressionnant.

Alors que l’on sait le GP du Japon de F1 2014 très technique, les pentes vallonnées et les virages sans visibilité assurent le spectacle à chaque instant.

L’an passé, c’était le pilote Allemande Sebastian Vettel qui est venu s’imposer ici au Japon, mais les monoplaces n’étaient pas les mêmes ; désormais, la hiérarchie est bousculée et les Mercedes sont sur le devant de la scène.

Lors du dernier GP de F1 cette saison, à Singapour, c’est encore Lewis Hamilton qui s’est imposé, mais sa victoire fut plus compliquée que prévue et il peut remercier l’abandon de Nico Rosberg, ce qui lui avait laissé la première place.

Hamilton vient également très confiant au Japon, puisque l’an dernier déjà, il venait inscrire le meilleur temps lors des essais libres ; un avant-goût des qualifs et de la course du GP du Japon 2014 ?

Vous pouvez voir les essais de F1 en live streaming sur Canal + Sport, dès 6 heures 50 ce vendredi 3 octobre 2014.

Vous pouvez également CLIQUER ICI, pour regarder le replay des qualifs et de la course du GP du Japon 2014 sur internet.

