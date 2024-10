Ligue des champions : voir le match AS Monaco Zenith Saint-Pétersbourg en direct Streaming + résumé vidéo

Match AS Monaco Zenith Saint-Pétersbourg ce soir à partir de 18h00 pour le compte de la 2e journée de la phase de poules de la ligue des champions, un match qui sera diffusé en direct télé sur la chaîne beIN Sports 1 ou bien par le service Streaming proposé par la chaîne.

Après sa première victoire lors de la première journée de la phase de poules de la ligue des champions contre les allemands du Bayer Leverkusen, l’AS Monaco se déplace en Russie ce soir pour y affronter le Zenith Saint-Pétersbourg dans le cadre de la 2e journée.

Après la superbe victoire du PSG hier contre le FC Barcelone, les regards se pencheront du coté du club monégasque ce soir, le match s’annonce très difficile pour les hommes de Jardim Leonardo qui ont du mal à redresser la pendule en leur faveur, eux qui occupent actuellement la 12e place au classement général du championnat avec 10 points seulement après avoir disputé huit journées conclues par trois victoires, un match nul et quatre défaites dont la dernière à domicile contre l’OGC Nice, beaucoup pour un club supposé jouer les premiers rôles.

Le match de ce soir pourrait donc être beaucoup plus compliqué que certains le pensent contre une équipe du Zenith Saint-Pétersbourg imprenable chez elle. En effet, les russes du Zenith occupent actuellement la première place du championnat de Russie avec 8 victoires en 9 journées pour un seul nul concédé le week-end dernier à domicile contre le Spartak de Moscou. Rappelons aussi que Hulk et ses coéquipiers s’étaient imposés contre le Benfica à Lisbonne même (0-2) lors de la première journée de Ligue des Champions, une méritée et impressionnante. Il faut aussi avouer que l’équipe russe s’était très bien renforcée à l’intersaison et elle semble enfin prête pour disputer les premiers rôles ligue des champions.

Voici par ailleurs les Compos probables des deux équipes

Zénith Saint-Petersbourg : Lodigine – Smolnikov, Garay, Lombaerts, Criscito – Javi Garcia, Faizouline, Hulk, Chatov, Danny (cap.), Rondon.

Monaco : Subasic – Fabinho, Raggi, Carvalho, Kurzawa – Moutinho, Toulalan (cap.), Kondogbia – Ferreira Carrasco, Ocampos – Berbatov.

Voir le match Zénith Saint-Pétersbourg – AS Monaco en Direct Streaming

Déplacement difficile pour l’AS Monaco ce soir qui ira affronter le leader du championnat de Russie, le Zénith Saint-Pétersbourg à partir de 18h00 à l’occasion de la 2e journée de la phase de poules de la ligue des champions, un match qui sera retransmis en direct télé sur beIN Sports 1 dès 18h00 ou bien en Streaming internet.

J’aime ça : J’aime chargement…