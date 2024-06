L’éternel célibataire s’est marié!!

George Clooney et Amal Alamuddin se sont mariés hier à Venise. La cérémonie privée a été placée sous le signe de la pureté et une touche de glamour, du blanc et des roses étaient à l’ordre du jour.

Voilà maintenant c’est officiel, George Clooney n’est plus un coeur à prendre! Si charmant, l’acteur est devenu l’époux d’ Amal Alamuddin. Le couple s’est marié hier, samedi 27 septembre, à Venise. Il n’y a plus aucun doute Amal Alamuddin est bien Madame Clooney, c’est l’agent de l’acteur qui a confirmé la bonne nouvelle.

Hier, George Clooney et sa belle avocate se sont dit oui devant leurs proches lors d’une cérémonie privée qui s’est tenue dans un hôtel vénitien. Plusieurs célébrités y étaient également comme Matt Damon, Anna Wintour, Cindy Crawford et Bono. C’est tout de même le deuxième mariage tant attendu après celui de Kim Kardashian et de Kanye West.

Un mariage privé et très rapide puisque les préparatifs n’ont duré que 24 h. Une source provenant de l’hôtel a confié à Us Weekly que tout était blanc et qu’il avait beaucoup de roses, des bouquets ont été élaborés sur place.

La veille du mariage, l’acteur était parti dîner entre hommes dans un restaurant et l’avocate a dîné avec sa sœur, sa mère et une de ses amies.