Voir Grand Prix Saint-Marin Moto GP 2014 en direct vidéo et replay course Misano en streaming live

Quelle course que l'on va vivre ce dimanche dès 13 heures 45 sur Eurosport !

Quelle course que l’on va vivre ce dimanche dès 13 heures 45 sur Eurosport !

L’inébranlable Marc Marquez s’est laissé avoir ; une incidence sur le classement général des pilotes à quelques Grands Prix de l’issue de la saison à prévoir ?

Déjà en retrait lors des premières séances d’essais libres, Marc Marquez ne sera jamais parvenu à se retrouver à la place qui est la sienne ; même constat lors des qualifications, ou, pour une première, Marc Marquez s’élance assez loin sur la grille de départ ; seulement la quatrième place lui était destinée ce samedi.

Alors que l’on sait que la course de Misano sur ce Grand Prix de Saint-Marin de Moto GP 2014 est compliquée, s’élancer assez loin sur la grille de départ peut être handicapant, surtout si les pilotes des premiers rangs connaissent une belle motivation.

C’est Jorge Lorenzo qui aura le mieux géré la séance de qualifications, le pilote de Yamaha confirme qu’il est à l’aise sur ce circuit et que l’on peut compter sur lui pour jouer les trouble-fêtes.

Plus en difficultés lors de la première séance d’essais libres ce vendredi, Valentino Rossi a impressionné en décrochant la deuxième place au départ de ce Grand Prix de Saint-Marin de Moto GP 2014 ; le pilote Italien est juste derrière Andrea Iannone, lui aussi brillant.

En se laissant avoir en ce début de week-end, il ne fait nul doute que Marc Marquez veuille s’imposer une nouvelle fois pour laisser une marque toujours plus grande dans l’histoire de la Moto GP, et c’est tant mieux pour le spectacle de la course de Misano ce dimanche !

